2023-07-30T14:09:19+03:00
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2023
https://1prime.ru/business/20230730/841232757.html
В Китае представили новую площадку по продвижению торговли с Россией
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https://россиясегодня.рф
. Новую цифровую платформу Long Trade, направленную на продвижение торговли и облегчение логистики между Китаем и Россией представили в Китае, сообщило в воскресенье... ПРАЙМ, 30.07.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, россия, китай, международная торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 30 июл — ПРАЙМ. Новую цифровую платформу Long Trade, направленную на продвижение торговли и облегчение логистики между Китаем и Россией представили в Китае, сообщило в воскресенье генконсульство России в Харбине.
Сообщается, что презентация площадки прошла 30 июля в Харбине на конференции по цифровому взаимодействию между Россией и Китаем.
"Инициатором проекта выступила "Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация" – лидер по объемам активов среди предприятий транспортно-логистической сферы провинции", — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В генконсульстве отметили, что цифровая платформа позволит малым и средним предприятиям осуществлять трансграничную торговлю "в один клик", предоставляя в том числе услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины, консалтинга и другие.
Площадка пока что запущена в тестовом режиме.