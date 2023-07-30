ПЕКИН, 30 июл — ПРАЙМ. Новую цифровую платформу Long Trade, направленную на продвижение торговли и облегчение логистики между Китаем и Россией представили в Китае, сообщило в воскресенье генконсульство России в Харбине. Крупные промпредприятий Китая сократили прибыль на 16,8 процента

Сообщается, что презентация площадки прошла 30 июля в Харбине на конференции по цифровому взаимодействию между Россией и Китаем.

"Инициатором проекта выступила "Хэйлунцзянская транспортно-инвестиционная корпорация" – лидер по объемам активов среди предприятий транспортно-логистической сферы провинции", — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

В генконсульстве отметили, что цифровая платформа позволит малым и средним предприятиям осуществлять трансграничную торговлю "в один клик", предоставляя в том числе услуги доставки, хранения, таможенного декларирования, страхования, возврата пошлины, консалтинга и другие.

Площадка пока что запущена в тестовом режиме.