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2023
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В Банке Японии отметили быстрые темпы повышения цен компаниями страны
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. Наблюдается быстрое повышение цен японскими компаниями многих секторов, которые раньше опасались перекладывать растущие затраты на потребителей, сказано в опубликованном в... ПРАЙМ, 31.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Наблюдается быстрое повышение цен японскими компаниями многих секторов, которые раньше опасались перекладывать растущие затраты на потребителей, сказано в опубликованном в понедельник ежеквартальном докладе Банка Японии.
"Нам следует продолжить внимательно следить за тем, станет ли перенос растущих затрат более распространенным и продолжительным", — говорится в докладе.
Компани все более охотно повышают цены, отметили в центральном банке, подчеркнув необходимость следить за тем, как это отразится на перспективах инфляции.
В пятницу банк объявил о повышении прогноза инфляции на текущий финансовый год, но оценки на два последующих года оставил почти без изменений.
Ранее в пятницу он повысил верхний допустимый предел доходности облигаций в соответствии с инфляцией.