МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Наблюдается быстрое повышение цен японскими компаниями многих секторов, которые раньше опасались перекладывать растущие затраты на потребителей, сказано в опубликованном в понедельник ежеквартальном докладе Банка Японии. Индийцев восхитил ответ России на милитаризацию Японии

"Нам следует продолжить внимательно следить за тем, станет ли перенос растущих затрат более распространенным и продолжительным", — говорится в докладе.

Компани все более охотно повышают цены, отметили в центральном банке, подчеркнув необходимость следить за тем, как это отразится на перспективах инфляции.

В пятницу банк объявил о повышении прогноза инфляции на текущий финансовый год, но оценки на два последующих года оставил почти без изменений.

Ранее в пятницу он повысил верхний допустимый предел доходности облигаций в соответствии с инфляцией.