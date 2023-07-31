МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. "Ростелеком" запустил маркетплейс, на котором будут продаваться цифровые продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса, в данный момент на площадке доступно 25 решений от компании и ее партнеров, в дальнейшем ассортимент сервисов и продуктов будет расширяться, говорится в сообщении "Ростелекома". Путин отметил успехи российского бизнеса

"Ростелеком" открывает B2B-маркетплейс для малого и среднего бизнеса. Предприниматели и компании смогут в одном месте купить любой набор цифровых продуктов и сервисов для решения самых важных задач бизнеса: от увеличения продаж и автоматизации процессов до управления лояльностью клиентов и маркетингового продвижения. Сегодня уже доступно 25 продуктов, это собственные решения "Ростелекома" и предложения партнеров, в дальнейшем ассортимент сервисов и продуктов будет расширяться. Платформу маркетплейса для бизнеса разработала продуктовая лаборатория B2B "Ростелекома", — указывается в сообщении.

Среди продуктов, которые предлагает "Ростелеком", — интернет для бизнеса, Wi-Fi, смс-реклама, "Умные экраны", номера 8 800 и видеонаблюдение с функцией видеоаналитики.

"Партнерские продукты представлены такими сервисами, как "Яндекс Доставка", система платежей и эквайринга "Монета", система сквозной аналитики и маркетинга "Roistat", "Виртуальный маркетолог", платформа для создания сайтов Flexbe", — отметили в компании.