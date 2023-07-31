МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок транзита грузов для импортеров, они освобождаются от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. ФТС России запретила таможенникам использовать продукцию Apple

На совещании премьер пояснил, что после введения санкций недружественными государствами объем ввоза в Россию товаров в морских контейнерах через Дальний Восток резко увеличился. При этом после прохождения морских пунктов пропуска импортерам затем приходится перевозить продукцию с использованием сначала автомобильного, а затем железнодорожного транспорта.

"Оформление транзита при использовании нескольких видов транспорта достаточно трудоемкий и сложный процесс. Правительство упрощает процедуру порядка для импортеров. Они будут освобождены от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин. Если раньше это нужно было делать, подавая две декларации, то теперь мы сокращаем их до одной", — сказал он.

Мишустин пояснил, что такая мера позволит компаниям быстрее проводить таможенные процедуры и поможет разгрузить порты на Дальнем Востоке.