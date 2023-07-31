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Правительство упростило порядок транзита грузов для импортеров
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. Правительство России упростило порядок транзита грузов для импортеров, они освобождаются от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин, сообщил... ПРАЙМ, 31.07.2023
бизнес, экономика, новости, россия, михаил мишустин, импортеры, таможенные платежи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Правительство России упростило порядок транзита грузов для импортеров, они освобождаются от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
На совещании премьер пояснил, что после введения санкций недружественными государствами объем ввоза в Россию товаров в морских контейнерах через Дальний Восток резко увеличился. При этом после прохождения морских пунктов пропуска импортерам затем приходится перевозить продукцию с использованием сначала автомобильного, а затем железнодорожного транспорта.
"Оформление транзита при использовании нескольких видов транспорта достаточно трудоемкий и сложный процесс. Правительство упрощает процедуру порядка для импортеров. Они будут освобождены от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин. Если раньше это нужно было делать, подавая две декларации, то теперь мы сокращаем их до одной", — сказал он.
Мишустин пояснил, что такая мера позволит компаниям быстрее проводить таможенные процедуры и поможет разгрузить порты на Дальнем Востоке.