2023-07-31T14:48:33+03:00
2023-07-31T14:48:33+03:00
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2023
https://1prime.ru/business/20230731/841240667.html
Путин ввел уголовную ответственность за незаконный оборот табака
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. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность в виде штрафов до одного миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет за... ПРАЙМ, 31.07.2023
общество , здоровье, бизнес, новости, россия, владимир путин, незаконный оборот табака
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность в виде штрафов до одного миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет за оборот табака без лицензии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в Россию и вывозе из России), хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии (если она необходима) в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет.
Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.