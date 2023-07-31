МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность в виде штрафов до одного миллиона рублей или лишения свободы на срок до трех лет за оборот табака без лицензии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ввел единую ставку НДФЛ для удаленщиков и фрилансеров

Согласно документу, производство, поставка, закупка (в том числе при ввозе в Россию и вывозе из России), хранение табачной и никотинсодержащей продукции, сырья для их производства без соответствующей лицензии (если она необходима) в крупном размере будут наказываться штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет.

Также возможно наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.