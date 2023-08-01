МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Минфин России не будет докапитализировать "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) ради выкупа еврооблигаций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо министерства. В ГТЛК рассказали, сколько автобусов в России требуют замены

"Минфин не будет докапитализировать Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) ради выкупа еврооблигаций, по которым она не платит уже год, – министерство считает это нецелевым использованием средств госбюджета. Это следует из ответа заместителя директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева в адрес одного из держателей бумаг – Сергея Бутурлина, с которым ознакомились "Ведомости", — пишет газета.

Уточняется, что согласно статье 285.1 Уголовного кодекса, нецелевое использование бюджетных средств влечет наказание в виде штрафа в 100 000 рублей до лишения свободы на пять лет.

Как сообщают "Ведомости", Бутурлин написал два письма аналогичного содержания на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эти обращения были позже перенаправлены в Минфин. В них он попросил докапитализировать ГТЛК для погашения евробондов и напомнил, что компания обязана исполнять свои обязательства перед российскими держателями согласно указу президента – либо платить в рублях, либо выпустить замещающие бумаги (с весны этого года эмитенты обязаны до конца 2023 года выпустить "клоны" еврооблигаций).

В 2022 году США, ЕС и Великобритания ввели санкции против компаний группы ГТЛК, из-за чего она столкнулась с трудностями при выплате купонного дохода держателям еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, указывается в статье.

ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.