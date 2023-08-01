"Ведомости": Минфин не будет докапитализировать ГТЛК ради выкупа еврооблигаций
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Минфин России не будет докапитализировать "Государственную транспортную лизинговую компанию" (ГТЛК) ради выкупа еврооблигаций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо министерства.
"Минфин не будет докапитализировать Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) ради выкупа еврооблигаций, по которым она не платит уже год, – министерство считает это нецелевым использованием средств госбюджета. Это следует из ответа заместителя директора департамента финансовой политики Минфина Алексея Яковлева в адрес одного из держателей бумаг – Сергея Бутурлина, с которым ознакомились "Ведомости", — пишет газета.
Уточняется, что согласно статье 285.1 Уголовного кодекса, нецелевое использование бюджетных средств влечет наказание в виде штрафа в 100 000 рублей до лишения свободы на пять лет.
Как сообщают "Ведомости", Бутурлин написал два письма аналогичного содержания на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра РФ Михаила Мишустина, эти обращения были позже перенаправлены в Минфин. В них он попросил докапитализировать ГТЛК для погашения евробондов и напомнил, что компания обязана исполнять свои обязательства перед российскими держателями согласно указу президента – либо платить в рублях, либо выпустить замещающие бумаги (с весны этого года эмитенты обязаны до конца 2023 года выпустить "клоны" еврооблигаций).
В 2022 году США, ЕС и Великобритания ввели санкции против компаний группы ГТЛК, из-за чего она столкнулась с трудностями при выплате купонного дохода держателям еврооблигаций, выпущенных GTLK Europe Capital DAC и GTLK Europe DAC, указывается в статье.
ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина РФ. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.
https://1prime.ru/business/20230801/841250734.html