МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого энергетического концерна Uniper за первое полугодие текущего года составила 9,443 миллиарда евро после чистого убытка в 12,418 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании. Крупные промпредприятий Китая сократили прибыль на 16,8 процента

Прибыль в пересчете на акцию составила 1,13 евро после убытка в 33,73 евро годом ранее. Выручка Uniper в отчетном периоде при этом упала более чем в два раза, до 54,475 миллиарда евро. Скорректированный показатель EBIT составил 3,701 миллиарда евро.

Во втором квартале чистая прибыль составила 2,699 миллиарда евро против убытка в 9,263 миллиарда евро годом ранее. Прибыль на акцию составила 0,32 евро после убытка в 25,26 евро годом ранее. Квартальная выручка упала почти в два с половиной раза, до 20,266 миллиарда долларов.

По итогам 2023 года компания ожидает, что скорректированный показатель EBIT будет "значительно выше", чем по итогам прошлого года, когда он оказался отрицательным и составил 10,859 миллиарда евро. Чистая прибыль Uniper ожидается на уровне 4-6 миллиардов евро.

Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.