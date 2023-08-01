МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 15,526 миллиарда рублей против убытка в 1,898 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании. BP вышел в прибыль в первом полугодии после убытка годом ранее

Выручка компании выросла на 13,5% — до 58,337 миллиарда рублей. EBITDA выросла на 9,4%, до 23,1 миллиарда рублей.