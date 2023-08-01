2023-08-01T13:45:49+03:00
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2023
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"Юнипро" вышла в прибыль в первом полугодии
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. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 15,526 миллиарда рублей против убытка в 1,898 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании... ПРАЙМ, 01.08.2023
энергетика, бизнес, новости, россия, чистая прибыль, юнипро, отчетность
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 15,526 миллиарда рублей против убытка в 1,898 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании.
Выручка компании выросла на 13,5% — до 58,337 миллиарда рублей. EBITDA выросла на 9,4%, до 23,1 миллиарда рублей.