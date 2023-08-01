2023-08-01T14:01:29+03:00
2023-08-01T14:01:29+03:00
2023-08-01T14:01:29+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230801/841260636.html
Глава Ленобласти рассказал о перезапуске иностранных компаний
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. В Ленинградской области 80% компаний с участием иностранного капитала перезапустились и возобновили работу, сообщил глава региона Александр Дрозденко. "Поменялась структура... ПРАЙМ, 01.08.2023
бизнес, регионы, экономика, новости, россия, ленинградская область, иностранный бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/83718/86/837188601.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83718/86/837188601.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83718/86/837188600.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83718/86/837188600.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83718/85/837188588.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83718/85/837188588.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230727/841207241.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — ПРАЙМ. В Ленинградской области 80% компаний с участием иностранного капитала перезапустились и возобновили работу, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
"Поменялась структура управления у многих зарубежных компаний. Какие-то компании передали производство управления российским менеджерам, а 80% компаний с участием иностранного капитала уже работают. Причем работают такие крупные компании, как производство пищевых продуктов, производство лако-красочных изделий", — сказал он на пресс-конференции.
По словам Дрозденко, регион очень рад новому партнеру "Айкон Тайерес" — это новое название "Нокиан Тайерс".
"Мы рассчитываем, что будут наращиваться объёмы и по переработке древесины: это сегодня самая сложная отрасль, как и автомобилестроение", — сказал губернатор.
Дрозденко отметил, что среди оставшихся 20% иностранных предприятий есть компании, готовящиеся к перезапуску. При этом остаются организации, с которыми, по словам губернатора, пока не получается найти общий язык.