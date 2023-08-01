С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — ПРАЙМ. В Ленинградской области 80% компаний с участием иностранного капитала перезапустились и возобновили работу, сообщил глава региона Александр Дрозденко. В Танзании призвали российский бизнес вложить средства в страну

"Поменялась структура управления у многих зарубежных компаний. Какие-то компании передали производство управления российским менеджерам, а 80% компаний с участием иностранного капитала уже работают. Причем работают такие крупные компании, как производство пищевых продуктов, производство лако-красочных изделий", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Дрозденко, регион очень рад новому партнеру "Айкон Тайерес" — это новое название "Нокиан Тайерс".

"Мы рассчитываем, что будут наращиваться объёмы и по переработке древесины: это сегодня самая сложная отрасль, как и автомобилестроение", — сказал губернатор.

Дрозденко отметил, что среди оставшихся 20% иностранных предприятий есть компании, готовящиеся к перезапуску. При этом остаются организации, с которыми, по словам губернатора, пока не получается найти общий язык.