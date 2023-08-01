МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Американская компания Amazon запускает в Израиле облачный сервис Amazon Web Services, планируя инвестиции в 7,2 миллиарда долларов до 2037 года, говорится в сообщении компании. Американцы жалуются на масштабные сбои Amazon Web Services

"Компания Amazon Web Services (AWS) сегодня объявила о "запуске"… AWS Israel (Tel Aviv)… По оценкам… в AWS будет в среднем 7 700 рабочих мест в год благодаря запланированным инвестициям в размере 7,2 миллиарда долларов в Израиль до 2037 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с новым запуском количество зон доступности AWS составит 102 в 32 географических регионах, а также это добавит примерно 13,9 миллиарда долларов к ВВП Израиля до 2037 года.

Amazon — один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.