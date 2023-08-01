МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries вышел на рынок Азербайджана, запустив там доставку и открыв пункт выдачи заказов, сообщает компания. Wildberries запустил продажи умных телевизоров под собственным брендом

"Wildberries расширяет географию и выходит на рынок Азербайджана. Благодаря началу работы в стране ее жители получат доступ к широкому ассортименту товаров, а представители местного бизнеса – возможность начать продажи в онлайн-сегменте, открывать партнерские точки выдачи и в перспективе выходить на зарубежные рынки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители получили доступ ко всему ассортименту платформы и могут получить товар в пунктах выдачи заказов — так, первый пункт уже был открыт в Баку. Таким образом Азербайджан стал восьмой страной присутствия компании. Маркетплейс также работает в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении, Израиле и Узбекистане.

"Мы активно развиваемся в странах СНГ и рады начать работу на рынке Азербайджана. Запуск Wildberries в стране позволит поддержать бизнес местных предпринимателей, открыв им новые возможности для роста производства и развития, а также, как мы надеемся, позволит повысить общий уровень жизни в стране", — приводятся в сообщении слова руководителя Wildberries в странах СНГ Максима Губанова.

В конце апреля основательница компании Татьяна Бакальчук рассказала журналистам, что маркетплейс планирует в этом году увеличить свой оборот вдвое, до 3 триллионов рублей, а также рассматривает возможности выхода в новые страны — например, Азербайджан, Грузию, Таджикистан.