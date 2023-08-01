2023-08-01T17:46:01+03:00
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"СберМегаМаркет" провел ребрендинг, убрав из названия приставку "Сбер"
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Маркетплейс "СберМегаМаркет" провел ребрендиг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркет", убедился корреспондент РИА Новости. Так, изменения коснулись как мобильного... ПРАЙМ, 01.08.2023
бизнес, новости, рф, сбермегамаркет, ребрендинг
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс "СберМегаМаркет" провел ребрендиг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркет", убедился корреспондент РИА Новости.
Так, изменения коснулись как мобильного приложения онлайн-площадки, так и сайта, в том числе его ссылки.
"Мы постоянно растём, улучшаем наш сервис, интерфейс, ассортимент и коммуникацию, чтобы работать с нами было ещё удобнее. И вслед за развитием сервиса развивается и наш маркетплейс. Мы решили привнести в "Мегамаркет" новую айдентику, обновив цветовое решение маркетплейса. Мы считаем, что этот шаг привлечет внимание новых пользователей и привнесет новые возможности для увеличения продаж", — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале компании для продавцов.
При этом там уточняется, что условия работы с сервисом не изменятся.
В пресс-службе маркетплейса РИА Новости также сообщили, что визуальные изменения связаны с актуальными задачами роста и развития компании и касаются только айдентики и визуального языка.