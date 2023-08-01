МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс "СберМегаМаркет" провел ребрендиг, обновив свое название и сократив его до "Мегамаркет", убедился корреспондент РИА Новости. Сбербанк снизит ставки по ипотечным кредитам с 4 августа

Так, изменения коснулись как мобильного приложения онлайн-площадки, так и сайта, в том числе его ссылки.

"Мы постоянно растём, улучшаем наш сервис, интерфейс, ассортимент и коммуникацию, чтобы работать с нами было ещё удобнее. И вслед за развитием сервиса развивается и наш маркетплейс. Мы решили привнести в "Мегамаркет" новую айдентику, обновив цветовое решение маркетплейса. Мы считаем, что этот шаг привлечет внимание новых пользователей и привнесет новые возможности для увеличения продаж", — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале компании для продавцов.

При этом там уточняется, что условия работы с сервисом не изменятся.

В пресс-службе маркетплейса РИА Новости также сообщили, что визуальные изменения связаны с актуальными задачами роста и развития компании и касаются только айдентики и визуального языка.