ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. США вводят запрет на импорт товаров двух китайских компаний на основании обвинений в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, заявили в министерстве внутренней безопасности страны. Подсчитаны последствия ограничений Китая на экспорт галлия и германия

"Начиная со 2 августа 2023 года, товары, производимые Camel Group и Chenguang Biotech Group будут запрещены к ввозу в Соединенные Штаты", — говорится в опубликованном во вторник сообщении ведомства.

Отмечается, что новые меры направлены на прекращение практик использования принудительного труда в американских цепочках поставок и привлечения к ответственности за "геноцид и преступления против человечности против уйгуров и других религиозных и этнических меньшинств" в Синьцзяне.

Camel Group, согласно данным министерства, является одним из крупнейших китайских производителей свинцово-кислотных батарей. Chenguang Biotech занимается производством растительных экстрактов, пищевых добавок, натуральных красителей и пигментов.

В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.