МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Собрание акционеров "Русала" большинством голосов приняло решение не предоставлять своему крупнейшему миноритарному акционеру "СУАЛ Партнерс" документы о "сделках с хеджем металла", следует из материалов компании. "РУСАЛ" рекомендовал акционерам не предоставлять документы о хеджировании

"По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента — Предоставление акционеру МКООО "Суал Партнерс" информации и копий документов… копии всех договоров, иных документов по сделкам с хеджем металла… Решение не принято… По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента — Предоставление акционеру МКООО "Суал Партнерс" копий документов, относящихся к корпоративному одобрению сделок с хеджем металла… Решение не принято", — говорится в сообщении.

Представитель "СУАЛ Партнерс" заявил, что итог голосования создает "опасный прецедент неподотчетности менеджмента и совета директоров компании как акционерам, так и ключевым стейкхолдерам", а также демонстрирует незаинтересованность крупнейшего акционера "Русала" в выяснении, каким образом компания получила убытки на хеджевых сделках.

В июне "СУАЛ Партнерс" направило письмо-требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Среди повестки было предоставление "СУАЛ" информации по "сделкам с хеджем металла", в результате которых "Русал" понес убытки "в размере 378 миллионов долларов США — в 2021 году и 382 миллиона долларов США — в 2022 году".

В июле совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не предоставлять "СУАЛу" соответствующие документы. В материалах уточнялось, что этот вопрос был предложен "СУАЛом", и совет директоров не имеет права вносить изменения в предложенные "СУАЛом" формулировки повестки дня. Там же добавлялось, что "консолидированная отчетность Общества по результатам 2021 года и 2022 года, соответственно, не содержит информации о таких убытках, которые упоминает "СУАЛ" в своем Требовании". "Русал" ведет переговоры с правительством Нигерии о заводе Alscon

Кроме того, согласно материалам по итогам собрания совета директоров, требование миноритария относится к информации и документации, связанной со сделками косвенных дочерних обществ Общества с финансовыми деривативами. Детали подобных сделок носят характер конфиденциальной информации и относятся к конкурентной сфере. Предоставление подобной информации неограниченному кругу лиц сделает проблематичной возможность обеспечить сохранение конфиденциальности, уточняла компания.

В марте большинство акционеров "Русала" проголосовали против предоставления доступа "СУАЛу" к документам о сделках с "Русгидро" и Braidy Industries, на котором тот настаивал. Вопросы у "СУАЛа" вызвали сделки по созданию совместного предприятия с американской Braidy Industries в 2019 году, а также приобретение миноритарного пакета акций "Русгидро" в 2021 году и дальнейшее его увеличение до 9%, обошедшееся в общей сложности в 454 миллиона долларов.

По мнению "СУАЛа", эти сделки могли нанести "Русалу" многомиллионный ущерб. Представитель "СУАЛа" сообщил, что компания "оставляет за собой право продолжить добиваться возмещения принесенного ОК "Русал" убытка всеми законными способами". В конце июня, глава "СУАЛа" Олег Фомичев заявлял в интервью газете "Коммерсант", что "СУАЛ Партнерс" готовит обращение в суд в отношении членов совета директоров алюминиевой компании в связи с проведенными сделками. По его словам, это "касается не только инвестиций в Braidy и "Русгидро", но и сделок по хеджированию цен на алюминий".

Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и "СУАЛ" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.