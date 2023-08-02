МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Крупнейший производитель легковых автомобилей в России "АвтоВАЗ" в январе-июле 2023 года увеличил выпуск автомобилей и машинокомплектов под брендом Lada в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 160,9 тысячи единиц, сообщила компания. Продажи авто в России могут не вырасти в 2023 году, считают эксперты

"В июле 2023 года на АО "АвтоВАЗ" произведено 31 950 автомобилей и машинокомплектов. Это наиболее высокий показатель месячного выпуска с марта 2022 года. Суммарный рост производства автомобилей за 7 месяцев 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 59%. При этом увеличение производства автомобилей и машинокомплектов под брендом Lada за 7 месяцев 2023 года составило 1,8 раза — до 160,9 тысячи штук", — говорится в сообщении.

В начале 2022 года "АвтоВАЗ" также выпускал автомобили под иностранным брендом.

РОСТ ПРОДАЖ

"АвтоВАЗ" за семь месяцев 2023 года нарастил продажи автомобилей Lada в РФ в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в июле по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — в 2,8 раза, сообщила компания. Автомобили "Москвич" и "Москвич 3е" резко подорожали в августе

"По итогам июля 2023 года официальные дилеры Lada в России реализовали 29378 коммерческих и легковых автомобилей марки, что является лучшим результатом в 2023 году и на 5,5% выше, чем в июне. За семь месяцев текущего года в России было продано 172 996 автомобилей Lada, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда автомобильный рынок в России переживал сильнейший кризис", — говорится в сообщении.

Продажи Lada в июле 2022 года составили 10,323 тысячи единиц. Таким образом, рост в июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 2,8 раза.

"Старт продаж нового поколения Lada Vesta и активная заинтересованность покупателей в новой модели обеспечили положительную динамику роста. За месяц было продано 5133 автомобиля семейства Vesta, что на 20,5% больше, чем в июне этого года. Устойчивые результаты продаж показали и другие модели Lada", — пишет производитель.

Лидер продаж российского авторынка, отмечает "АвтоВАЗ", Lada Granta (рост на 162,5% — до 17,170 тысячи единиц. Продажи Niva Legend составили 3,375 тысячи автомобилей. Этот результат превышает июльские итоги прошлого года в четыре раза. Также в июле 2023 года было продано 3,397 тысячи внедорожников Niva Travel, что в восемь раз выше результатов июля прошлого года.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году). Названы барьеры к внедрению беспилотных авто в России

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

"АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы увеличит темпы выпуска новых автомобилей и подтверждает приверженность годовому плану производства — более 400 тысяч машин, сообщила компания.

"В ближайшие месяцы "АвтоВАЗ" увеличит темпы выпуска новых автомобилей, ускорив линию №1 (Vesta) до 40 автомобилей в час, а линию №5 (Granta) — до 52 автомобилей в час. Компания подтверждает план по выпуску по итогам всего 2023 года более 400 тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.

"АвтоВАЗ" в 2022 году выпустил 220 тысяч автомобилей, включая производство автомобилей под иностранным брендом в начале того года.

Суммарный рост производства автомобилей на "АвтоВАЗе" в январе-июле 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 59%. При этом увеличение производства автомобилей и машинокомплектов под брендом Lada за этот период составило 1,8 раза — до 160,9 тысячи машин.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).