МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. "Мостотрест" снизил чистую прибыль по РСБУ за первое полугодие 2023 года на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 27,9 миллиона рублей, следует из отчета компании. Uniper вышел в прибыль по итогам первого полугодия

Выручка строительной компании упала на 45% — до 1,471 миллиарда рублей. Себестоимость продаж снизилась на 14% — до 1,428 миллиарда рублей, валовая прибыль упала более чем в 23 раза — до 43,6 миллиона рублей, управленческие расходы сократились на 20% — до 345,3 миллиона рублей.

Убыток от продаж за отчетный период составил 301,6 миллиона рублей против прибыли в 583,8 миллиона рублей в первом полугодии 2022 года, доходы от участия в других организациях составили 143,5 миллиона рублей, прибыль до налогообложения снизилась более чем в 7,4 раза, до 10,43 миллиона рублей, говорится в отчете.

"Мостотрест" специализируется на строительстве, а также реконструкции автодорожных, железнодорожных мостов и дорог. Один из крупнейших проектов компании — мост через Керченский пролив. В 2020 году в ходе реорганизации из "Мостотреста" было выделено новое АО "Дороги и мосты", которое сконцентрировалось на развитии инфраструктурных проектов.