МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. "Норильский никель" по итогам первого полугодия 2023 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 1,07 миллиарда долларов, что на 78,8% меньше относительно уровня годом ранее, следует из сообщения компании. "Юнипро" вышла в прибыль в первом полугодии

Выручка за отчетный период составила 7,2 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,2%. Показатель EBITDA снизился на 30%, до 3,37 миллиарда долларов.

"Норникель" снизил прогноз по инвестициям на 2023 год до 3,5-3,8 миллиарда долларов c 4,7 миллиарда долларов из-за ослабления рубля и пересмотра графиков проектов, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на старшего вице-президента — финансового директора компании Сергея Малышева.

"В настоящий момент мы пересматриваем нашу стратегию развития с учетом мероприятий по импортозамещению оборудования и технологий, по итогам которых планируется актуализация инвестиционной программы 2024-2030 гг. Принимая во внимание ослабление рубля и пересмотр графиков реализации ряда проектов, мы корректируем прогноз инвестиций на 2023 год с 4,7 млрд долларов до 3,5-3,8 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Малышев также отметил, что объем капитальных вложений в первом полугодии уже снизился на 19% год к году — до 1,5 миллиарда долларов "благодаря оптимизации расчетов с подрядчиками, а также из-за пересмотра графиков инвестиционных проектов, обусловленного добровольными санкциями на поставку импортного оборудования и технологий, и, как следствие, необходимостью их перепроектирования". BP вышел в прибыль в первом полугодии после убытка годом ранее

Он пояснил, что неблагоприятный геополитический фон создал новые риски для деятельности "Норникеля". "Несмотря на то, что компания не находится под санкциями других государств, многие наши давние иностранные партнеры, фактически, ввели против нас то, что называется добровольными санкциями. Это касается буквально всех сторон бизнеса: операционной деятельности, сбыта, логистики и финансирования; результат этого — высокий уровень неопределенности и необходимость перехода к "стратегии поддержания устойчивости", — отметил топ-менеджер.

По его словам, менеджмент "Норникеля" ведет системную работу по митигации (смягчению последствий) рисков, выстраивает новые логистические цепочки, выходит на новых клиентов и рынки, перепроектирует проекты, а также меняет поставщиков оборудования.

Малышев добавил, что "Норникель" ожидает выплаты windfall tax в четвертом квартале и она значительно повлияет на денежные оттоки за 2023 год в целом.

"Несмотря на определенные успехи по сдерживанию инфляционного давления на расходы в первом полугодии, во втором полугодии планируется рост расходов на персонал в связи с индексацией зарплат с 1.07.2023 года на 6,1%, набором нового персонала, а также выплатами по программе "Цифровой инвестор". Также значительно повлияет на денежные оттоки за 2023 год в целом выплата дополнительного налога windfall tax, которая ожидается в четвертом квартале", — сказал Малышев, слова которого приводит пресс-служба компании.

"ПАО "ГМК "Норильский никель" — лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Уставный капитал компании состоит из 152 863 397 обыкновенных акций. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% — МКПАО "Эн+ груп" и 36,61% — прочим акционерам.