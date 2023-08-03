МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Американский разработчик программного обеспечения и цифровых платформ EPAM продал российское юридическое лицо "Эпам систэмз" разработчику программного обеспечения "Рексофт", следует из данных ЕГРЮЛ. "Дочка" МТС вошла в реестр операторов систем по выпуску ЦФА

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 2 августа.

В марте EPAM объявила о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией вокруг Украины.

EPAM Systems Inc. — американская компания-разработчик программного обеспечения, специализируется на инжиниринге цифровых платформ и дизайне цифровых продуктов, один из крупнейших производителей заказного ПО и поставщиков консалтинговых услуг. Основана в 1993 году, штаб-квартира расположена в США (Ньютаун, Пенсильвания). Компания предоставляет услуги для клиентов в более чем 40 странах мира.

Инвестиционная холдинговая компания "Интеррос" в апреле сообщила о приобретении 40% "Рексофта", при этом основатель и совладелец компании Александр Егоров стал управляющим партнером, контролирующим вместе с менеджментом компании более 50% её бизнеса.