2023-08-03T09:33:44+03:00
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2023
https://1prime.ru/business/20230803/841279418.html
EPAM продал российскую "дочку" компании "Рексофт"
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Американский разработчик программного обеспечения и цифровых платформ EPAM продал российское юридическое лицо "Эпам систэмз" разработчику программного обеспечения "Рексофт",... ПРАЙМ, 03.08.2023
бизнес, новости, сша, россия, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Американский разработчик программного обеспечения и цифровых платформ EPAM продал российское юридическое лицо "Эпам систэмз" разработчику программного обеспечения "Рексофт", следует из данных ЕГРЮЛ.
Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 2 августа.
В марте EPAM объявила о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией вокруг Украины.
EPAM Systems Inc. — американская компания-разработчик программного обеспечения, специализируется на инжиниринге цифровых платформ и дизайне цифровых продуктов, один из крупнейших производителей заказного ПО и поставщиков консалтинговых услуг. Основана в 1993 году, штаб-квартира расположена в США (Ньютаун, Пенсильвания). Компания предоставляет услуги для клиентов в более чем 40 странах мира.
Инвестиционная холдинговая компания "Интеррос" в апреле сообщила о приобретении 40% "Рексофта", при этом основатель и совладелец компании Александр Егоров стал управляющим партнером, контролирующим вместе с менеджментом компании более 50% её бизнеса.