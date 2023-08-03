НЬЮ-ДЕЛИ, 3 авг — ПРАЙМ. Индия ограничила импорт ноутбуков, их ввоз будет разрешен при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт, сообщило в четверг главное управление внешней торговли. США запретили импорт товаров двух китайских компаний

"Импорт ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров "все в одном" и компьютеров и серверов сверхмалого форм-фактора… должен быть "ограниченным", и их импорт будет разрешен при наличии действующей лицензии на ограниченный импорт", — говорится в уведомлении управления.

Там отметили, что от требований лицензирования импорта освобождены покупатели, импортирующие в Индию не более одного ноутбука, "включая те, которые были приобретены на порталах электронной коммерции, по почте или через курьера".

"Освобождение от импортной лицензии предоставляется в отношении до 20 таких предметов на партию в целях исследований и разработок, испытаний, сравнительного анализа и оценки, ремонта и реэкспорта, целей разработки продукции. Данный импорт разрешается при условии, что ввозимые товары использоваться только для указанных целей и не подлежат продаже. Кроме того, по назначению продукция будет либо уничтожена без возможности использования, либо реэкспортирована", — добавили в управлении.

При этом отмечается, что "ноутбуки, планшеты, персональные компьютеры "все в одном", сверхкомпактные компьютеры и серверы, являющиеся неотъемлемой частью промышленности, освобождаются от требований лицензирования импорта".