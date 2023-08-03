МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Категория самиздата на книжном рынке в первой половине 2023 года увеличила свою емкость на 30%, составив более 2 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе группы компаний "ЛитРес". "ЛитРес" предрекла рост российского рынка цифровых книг в 2023 году

"Емкость рынка самиздата в России в первом полугодии выросла на 30% и составила 2,077 миллиарда рублей. Издательская платформа для digital-авторов "ЛитРес: Самиздат" по-прежнему лидер рынка с долей 37%", — говорится в сообщении.

Группа компаний "ЛитРес" анонсировала итоги работы издательских сервисов в первом полугодии 2023 года. Их выручка показала рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет активного роста всех направлений: "ЛитРес Самиздат" — на 24%, собственного аудиоконтента, который сегодня является драйвером развития сервисов, — на 39%, отметили в пресс-службе.

Емкость рынка самиздата в первой половине 2023 года составила 2,077 миллиарда рублей, что, по данным компании, сопоставимо с его емкостью по итогам всего 2020 года. То есть цифры, на которые раньше рынок выходил за год, стали достижимы за шесть месяцев, подчеркнули в "ЛитРес".

"При этом сейчас категория самиздата на цифровом книжном рынке составляет 35%, что на 5% больше, чем в июне 2022 года. В категории электронных книг ее доля достигает 45%, и по итогам 2023 года самиздат вполне может занять в ней около 50%. Платформа "ЛитРес Самиздат" по-прежнему лидер на рынке российского самиздата с долей 37%, и наша ключевая задача — ее удержать и нарастить", — приводятся слова гендиректора группы компаний "ЛитРес" Сергея Анурьева.

Количество зарегистрированных авторов "ЛитРес Самиздат" в первом полугодии 2023 года выросло на 12%, а также количество чтецов, подавших заявки на участие в проекте "ЛитРес Чтец" увеличилось на 26%. В пресс-службе отметили, что среди digital-авторов растет спрос на различные услуги по подготовке и продвижению книг, которые позволяют создавать более качественный продукт для читателей: выручка этого направления издательских сервисов выросла на 64% по сравнению с первым полугодием 2022 года. Среди самых популярных услуг — реклама на "ЛитРес" и LiveLib, печать тиражей, редактура, корректура и создание обложек.