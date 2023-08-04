МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Больше трети россиян не покупают книги, при этом мужчин среди них оказалось больше, а из покупающих книги подавляющее большинство все же предпочитает бумажные, следует из материалов исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости. В России увеличилась емкость рынков самиздата

"35% респондентов не покупают книги. Чаще такой ответ давали мужчины (44% против 28% у женщин). Среди мужчин в возрасте 18-24 лет отмечен самый высокий процент любителей чтения: только 20% из них не приобретают книги, в сравнении с 36-38% в других возрастных группах", — говорится в исследовании.

Отмечается, что половина россиян предпочитает покупать бумажные книги, в то время как 13% выбирают электронные. Еще 2% отдают предпочтение другим форматам. В свою очередь электронные книги в большей степени нравятся молодым людям в возрасте от 18 до 34 лет, живущим в городах-миллионниках.

Самыми активными покупателями книг оказались жители Северо-Западного, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, где 69% респондентов приобретают их в различных форматах. Представители Южного, Северо-Кавказского и Центрального округов покупают книги немного реже.

Исследование проводилось на базе "Единой панели данных" "Ромира", в нем по репрезентативной выборке приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.