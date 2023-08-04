МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень видов продукции из вторсырья, производители которой с 1 марта смогут получать господдержку, сообщается на сайте кабмина. Правительство предлагает ввести механизм таможенных преференций

"Правительство продолжает создавать условия для развития технологий производства с использованием вторичных ресурсов. С 1 марта 2024 года производители товаров из вторсырья смогут получать господдержку. Распоряжение об утверждении перечня такой продукции подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В перечень вошли в том числе различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, изделия из стекловолокна и пластмассовые изделия, картон и бумага, минеральная вата, покрытия из резиновой крошки, резиновая плитка, мастики и герметики, кровельные и гидроизоляционные материалы. Для каждого вида продукции указана минимальная доля вторсырья, которую нужно использовать при производстве.

Решение направлено на увеличение доли использования вторичных ресурсов при производстве товаров, поясняют в правительстве. Там полагают, что оно будет способствовать сокращению объемов отходов, направляемых на мусорные полигоны, а также снижению негативного воздействия на окружающую среду. Распоряжение подготовлено для реализации новых норм федерального закона "Об охране окружающей среды", принятых в июле прошлого года.

Поддержка производителей будет осуществляться в рамках государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и программы льготных займов Фонда развития промышленности, заключается в сообщении.