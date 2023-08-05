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"ЛитРес" начал проверку после утечки пользовательских данных
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"ЛитРес" начал внутреннее расследование после утечки данных пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. "Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и... ПРАЙМ, 05.08.2023
бизнес, технологии, новости, литрес, персональные данные, проверка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "ЛитРес" начал внутреннее расследование после утечки данных пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации. Также мы уведомили Роскомнадзор об инциденте. Меры по защите данных клиентов мы начали предпринимать еще до того, как информация об утечке появилась в интернете. Вся платежная информация в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей", — сказано в релизе.
В пресс-службе уточнили, что речь идет об адресах электронной почты.
Как подчеркнули в сервисе, в случае каких-либо несанкционированных действий с аккаунтами, ЛитРес по запросу пользователей их отменит.