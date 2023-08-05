МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. "ЛитРес" начал внутреннее расследование после утечки данных пользователей, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса. Число утечек персональных данных в России выросло в четыре раза

"Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации. Также мы уведомили Роскомнадзор об инциденте. Меры по защите данных клиентов мы начали предпринимать еще до того, как информация об утечке появилась в интернете. Вся платежная информация в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей", — сказано в релизе.

В пресс-службе уточнили, что речь идет об адресах электронной почты.

Как подчеркнули в сервисе, в случае каких-либо несанкционированных действий с аккаунтами, ЛитРес по запросу пользователей их отменит.