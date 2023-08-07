МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Шведская компания Eastnine заключила соглашение о продаже всех своих акций в российском ритейлере одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela), сумма сделки составила 15,6 миллиарда рублей, сообщает шведская компания-продавец. Санкции Запада против российских бизнесменов не сработали, пишет СМИ

"Компания Eastnine AB (publ) (Eastnine) заключила соглашение о продаже всех своих инвестиций в российскую компанию розничной торговли модной одеждой Melon Fashion Group (MFG). Цена покупки акций Eastnine составляет около 15,6 миллиарда рублей, что соответствует примерно 149 миллионам евро, исходя из обменного курса 105 евро за рубль", — заявила Eastnine. При этом, по сообщению компании, инвестиции Eastnine в MFG по состоянию на 30 июня были оценены примерно в 162 миллиона евро.

Уточняется, что Eastnine, чья доля в российском ритейлере составляет около 36%, продаст активы ООО "ГЕМ Инвест". Ожидается, что продажа будет завершена в течение двух недель и будет проходить в несколько этапов, одобренных Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) и правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ, уточняет шведская компания.

Добавляется также, что, поскольку выплаты первоначально будут в рублях, Eastnine после завершения продажи будет подвержена валютному риску из-за изменений курса рубля до тех пор, пока не будет произведена конвертация в евро.

Melon Fashion Group совместно с дочерними и зависимыми компаниями — один из крупнейших ритейлеров одежды в России, управляющий брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Основана в 2005 году. Ведет деятельность в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии. До этого покупкой ритейлера интересовалась АФК "Система".

В октябре появилась информация, что АФК приобретает 47,7% акций у шведских компаний Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 миллиарда рублей. Однако в марте текущего года соглашение о продаже пакета акций было расторгнуто "по обоюдному согласию". Затем в мае в СМИ появилась информация, что Gem Capital получила разрешение российских властей на приобретение чуть более 80% акций Melon Fashion Group за 0,5 миллиарда евро, однако ритейлер заявил, что говорить о каких-либо конкретных сделках говорить преждевременно.