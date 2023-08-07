МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Доля гражданской продукции "Ростеха" в настоящее время составляет 44,5%, за год она уменьшилась на один процентный пункт в связи с ростом гособоронзаказа, при этом в стоимостном выражении ее объем вырос с 939 до 942 миллиардов рублей, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Путин призвал нарастить производство новейшего вооружения

"У нас сегодня 44,5% — это доля гражданской продукции, в прошлом году было 45,5%, но в связи с тем, что гособоронзаказ значительно вырос, доля (гражданской продукции – ред.) маленько уменьшилась, хотя в абсолютных цифрах все равно мы подросли. Для сравнения: в 2021 году у нас было 939 миллиардов — доля гражданской продукции, а в 2022-м — 942 миллиарда", — сказал Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, на сегодняшний день корпорация объединяет около 800 научных и производственных предприятий в 60 регионах страны.

Чемезов также сообщил, что выручка "Ростеха" в 2022 году увеличилась на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,116 триллиона рублей.

"В этом году мы уже достигли такой цифры, как 2 триллиона 116 миллиардов рублей. Выросли по отношению к прошлому году на 2,5%. Но, к сожалению, чистая прибыль у нас уменьшилась значительно и составила всего лишь 39 миллиардов, а в прошлом году было 165 миллиардов", — сказал он.