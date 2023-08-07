МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Арест доли американского банка Goldman Sachs в крупнейшем российском ритейлере детских товаров "Детский мир" не отразится на реорганизации сети в частный бизнес, сообщили РИА Новости в "Детском мире". Мосбиржа предупредила "Детский мир" о риске исключения акций из торгов

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Открытие" наложил арест на ряд активов крупной американской банковской группы Goldman Sachs. Он в том числе коснулся более 37 миллионов обыкновенных акций "Детского мира". Обеспечительные меры приняты в деле по иску "Открытия", требующего взыскать около 615 миллионов рублей с американских Goldman Sachs Group Inc. и Goldman Sachs & Co LLC, а также британской Goldman Sachs International.

"Это (арест — ред.) никак не повлияет на процесс по преобразованию "Детский мир" из ПАО в частную компанию", — заявил ритейлер.

"Детский мир" проводит трансформацию компании в частный бизнес путем реорганизации из ПАО в ООО. В мае было объявлено о завершении процедуры реорганизации в форме выделения 100% дочерней операционной компании "ДМ".

Goldman Sachs Inc. основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", — инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.