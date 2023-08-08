МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG, приходящаяся на акционеров компании, в первом полугодии 2023 года упала до 291 миллиона евро с 2,993 миллиарда годом ранее, говорится в отчетности компании. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии по итогам июля

Прибыль в пересчете на акцию составила 0,3 евро после 3,05 евро годом ранее. Выручка сократилась на 7,4% — до 25,433 миллиарда евро.

Чистый убыток компании за второй квартал составил 1,887 миллиарда евро, что более чем в шесть раз выше убытка годичной давности. Убыток в пересчете на акцию вырос до 1,92 евро с 0,3 евро годом ранее. Выручка снизилась на 13,8% — до 11,044 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за минувшее полугодие уменьшилась на 5,1%, до 8,964 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — выросла на 1%, до 3,039 миллиарда, а сельскохозяйственного подразделения — снизилась на 11%, до 13,275 миллиарда евро.

Ранее в июле компания понизила свой прогноз на текущий год. Теперь ожидается, что объем продаж составит 48,5-49,5 миллиарда евро (в предыдущем прогнозе — 51 миллиард).

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).