МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали АО "Ангстрем", требовавшему признать незаконной покупку ВЭБом в 2018 году у кипрской Runica Investments Limited, подконтрольной экс-министру связи РФ Леониду Рейману, зеленоградского завода микроэлектроники "Ангстрем-Т" за 1 рубль. Суд в Москве отказал "Ростсельмашу" в аресте средств Euroclear Bank и НРД

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Алексей Якимов отклонил кассационную жалобу АО "Ангстрем", просившего отправить дело на пересмотр Судебной коллегией по экономическим спорам. Как указал судья, доводы жалобы "не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера".

Оспариваемая сделка состоялась в декабре 2018 года. К тому времени предприятие на протяжении нескольких лет было убыточным, ему грозило банкротство. В августе 2018 года "Ангстрем-Т" не смог погасить кредит, выданный ему ВЭБом в 2008 году, общий долг заемщика составлял тогда около 304 миллионов евро.

При этом "на российском рынке потенциал АО "Ангстрем-Т" представлялся наиболее высоким с учетом наибольшей мощности и объема выпускаемой продукции", как говорится в решении арбитражного суда Москвы. Набсовет ВЭБа в связи со значимостью проекта создания производства субмикронных полупроводниковых компонентов на базе "Ангстрем-Т" принял решение о выкупе 100% акций завода у кипрской компании. Суд признал банкротом российскую дочернюю компанию американской Oracle

По мнению истца АО "Ангстрем", сделка прошла по заниженной стоимости и, по сути, представляла собой получение кредитором заложенного имущества в качестве отступного. Истец просил применить последствия недействительности – в частности, признать прекратившимися свои собственные обязательства перед ВЭБом по договору поручительства за "Ангстрем-Т".

Суды с такой логикой не согласились. Так, они обратили внимание, что конечным бенефициаром и продавца Runica Investments, и АО "Ангстрем" был Рейман. В такой ситуации воля продавца, направленная на отчуждение акций по согласованной цене, не может быть противопоставлена воле АО "Ангстрем", указали суды.

В параллельном деле арбитражный суд Москвы в марте по иску ВЭБа взыскал с АО "Ангстрем" как поручителя более 1,3 миллиарда евро долга по кредиту. Этот же суд в октябре 2019 года признал "Ангстрем-Т" банкротом по заявлению ВЭБа. Имущественный комплекс завода "Ангстрем-Т" на торгах весной 2021 года приобрело ООО "НМ-Тех", которое СМИ называют дочерней структурой ВЭБа.