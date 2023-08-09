МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Яндекс Погода" запустила платформу для бизнеса, с помощью которой компании в сферах сельского хозяйства, ритейла, логистики смогут получать данные о погоде, а также прогнозы и рекомендации, которые помогут планировать деятельность и снизить связанные с погодой риски, рассказали в пресс-службе сервиса. СМИ: замглавы Минфина Британии призвал бизнес меньше заниматься политикой

"Яндекс Погода" запустила платформу для бизнеса. С ее помощью можно получать погодные данные, прогнозы и рекомендации, когда лучше проводить те или иные работы. Это позволит компаниям эффективнее планировать свою деятельность. Решение будет полезно прежде всего в сельском хозяйстве, ритейле, логистике, энергетике и страховании", — следует из сообщения.

На сервисе размещены не только данные о погоде в любой точке страны, но и сценарии использования этих сведений для разных типов бизнеса. Платформа позволяет также создавать собственные сценарии, комбинируя данные в разных вариантах.

В компании также рассказали, что для прогноза погоды платформа для бизнеса использует технологию "Метеум" — она обрабатывает информацию пяти независимых метеорологических моделей, учитывает данные с радаров, спутников, наземных станций и сообщения местных жителей.

"Колебания погодных условий могут привести к миллиардным убыткам. Краткосрочные прогнозы важны в ритейле и сельском хозяйстве, прогнозы на несколько лет вперед — в строительстве, а архивные данные — например, в страховании. Наша платформа поможет бизнесу точнее планировать свою деятельность, подготовиться к любым погодным изменениям и снизить связанные с ними риски", — добавил руководитель "Яндекс Погоды" Александр Ганьшин.