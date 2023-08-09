ПЕРМЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Уголовное дело возбуждено в отношении управляющего 100% акций пермского химического предприятия "Метафракс Кемикалс", указано в документах электронной судебной картотеки. Верховный суд подтвердил законность покупки ВЭБом завода "Ангстрем-Т"

Ранее Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть РФ более 284 миллиона обыкновенных акций АО "Метафракс Кемикалс". Ответчиками по делу являются: компании "Метахолдинг", "Метафракс Трейдинг" и "Тольяттихимбанк". Ведомство считает, что приватизация ГПО "Метанол" (ранее — Губахинский химический завод, сейчас — завод "Метафракс Кемикалс") прошла незаконно, при этом актив имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Представители ответчиков заявляли, что приватизация была законной, есть подтверждающие это документы. Предварительное заседание по делу назначили на 25 августа.

Одновременно с этим суд наложил арест на имущество предприятия и все акции "Метафракс Кемикалс", принадлежащие ответчикам, появился еще ряд ограничений. Чуть позднее были арестованы денежные средства АО "Метафракс Кемикалс" на счетах в банке, кроме тех, которые необходимы для выплат зарплат сотрудникам, налогов, коммунальных платежей и страховых взносов. При этом представители химического предприятия предупреждали, что арест денег на счетах может повлечь остановку работы завода, так как не позволит оплачивать счета для поддержания производственно-хозяйственной деятельности.

"Заявитель (обосновывая необходимость введения обеспечительных мер для предприятия) ссылается на возбуждение уголовного дела в отношении управляющего 100% акций АО "Метафракс Кемикалс", — указано в определении Арбитражного суда Пермского края в электронной картотеке.

В краевой полиции РИА Новости пока ситуацию не прокомментировали.

"Метафракс Групп" включает более 10 компаний. Головная структура — химическое предприятие "Метафракс Кемикалс" (зарегистрировано в 2002 году, возглавляет его "Управляющая компания "Метафракс Групп") находится в пермской Губахе и специализируется на выпуске метанола, формалина, уротропина и другой продукции. Из открытых источников известно, за 2021 год прибыль компании составила 13,7 миллиарда рублей.