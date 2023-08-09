2023-08-09T15:27:38+03:00
2023-08-09T15:27:38+03:00
2023-08-09T15:27:38+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230809/841359460.html
ЕС повысил антидемпинговые пошлины на китайские оптоволоконные кабели
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Евросоюз увеличил в два раза антидемпинговые пошлины на оптоволоконные кабели из Китая, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Еврокомиссии. "Европейская... ПРАЙМ, 09.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, ес, ек, китай, пошлины, интернет-кабель
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/08/832270802.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/08/832270802.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/07/832270799.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/07/832270799.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/07/832270796.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/07/832270796.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230808/841339384.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Евросоюз увеличил в два раза антидемпинговые пошлины на оптоволоконные кабели из Китая, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Еврокомиссии.
"Европейская комиссия вдвое увеличила антидемпинговые пошлины на оптоволоконные кабели из Китая после расследования, которое показало, что китайские экспортеры оптоволоконных кабелей пытались предотвратить действие изначальных мер", — говорится в документе.
Решение было принято после того, как выяснилось, что экспортеры в Китае якобы намеренно занижали цены на свою продукцию, чтобы помешать действию мер, введенных в ноябре 2021 года в отношении импорта из Китая, сообщила Еврокомиссия.
Таким образом пошлина вырастет более чем в два раза с 39,4% до 88%, что является "максимальным разрешенным увеличением", отмечается в заявлении.
Эти меры направлены на недопущение ослабления европейской промышленности и достижения равноправной конкуренции на рынке, сказано на сайте ЕК.