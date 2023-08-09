БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Евросоюз увеличил в два раза антидемпинговые пошлины на оптоволоконные кабели из Китая, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Еврокомиссии. МИД Китая призвал ЕС отменить экспортные ограничения для улучшения торговли

"Европейская комиссия вдвое увеличила антидемпинговые пошлины на оптоволоконные кабели из Китая после расследования, которое показало, что китайские экспортеры оптоволоконных кабелей пытались предотвратить действие изначальных мер", — говорится в документе.

Решение было принято после того, как выяснилось, что экспортеры в Китае якобы намеренно занижали цены на свою продукцию, чтобы помешать действию мер, введенных в ноябре 2021 года в отношении импорта из Китая, сообщила Еврокомиссия.

Таким образом пошлина вырастет более чем в два раза с 39,4% до 88%, что является "максимальным разрешенным увеличением", отмечается в заявлении.

Эти меры направлены на недопущение ослабления европейской промышленности и достижения равноправной конкуренции на рынке, сказано на сайте ЕК.