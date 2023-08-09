АСТАНА, 9 авг — ПРАЙМ. Международная компания Polymetal International plc инвестирует в проект по переработке золота в Казахстане 778 миллионов долларов, сообщила пресс-служба президента Казахстана. Polymetal завершил перерегистрацию в Казахстан

Глава республики Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с ходом работы над проектом Polymetal International plc.

"Объем инвестиций проекта по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота составит 347 миллиардов тенге (778 миллионов долларов — ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы.

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") 8 августа сообщила, что днем ранее благополучно завершила редомициляцию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.

"Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.