2023-08-09T16:27:41+03:00
2023-08-09T16:27:41+03:00
2023-08-09T16:27:41+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230809/841360976.html
Polymetal вложит средства в проект по переработке золота в Казахстане
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Международная компания Polymetal International plc инвестирует в проект по переработке золота в Казахстане 778 миллионов долларов, сообщила пресс-служба президента Казахстана... ПРАЙМ, 09.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, казахстан, polymetal, переработка золота
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/15/840691571.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/15/840691571.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/15/840691570.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/15/840691570.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/15/840691558.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84069/15/840691558.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230808/841327751.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АСТАНА, 9 авг — ПРАЙМ. Международная компания Polymetal International plc инвестирует в проект по переработке золота в Казахстане 778 миллионов долларов, сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Глава республики Касым-Жомарт Токаев в среду в ходе рабочей поездки в Павлодарскую область ознакомился с ходом работы над проектом Polymetal International plc.
"Объем инвестиций проекта по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота составит 347 миллиардов тенге (778 миллионов долларов — ред.)", — говорится в сообщении пресс-службы.
Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") 8 августа сообщила, что днем ранее благополучно завершила редомициляцию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.
"Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.