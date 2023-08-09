Минфин США: Вашингтон расширил санкции против белорусских предприятий
ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Вашингтон в среду расширил санкционный список по Белоруссии, в него внесли несколько организаций, в том числе Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчик "Белавиа", говорится в документе американского Минфина.
Санкционный список американского ведомства пополнили, в частности, департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, авиакомпания "Белавиа", ОАО "Белорусский металлургический завод", ОАО "Минский завод гражданской авиации", а также американская компания BEL-KAP-STEEL, предположительно, связанная с Белорусским металлургическим заводом.
Санкции по линии американского Минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
Кроме того, в санкционный список также вошло воздушное судно, оператором которого является "Белавиа". По данным Минфина США, самолет используется для нужд "высокопоставленных представителей правительства (президента) Александра Лукашенко, а также членов их семей".
Согласно пояснительному заявлению Минфина США, меры напралены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. В ведомстве добавили, что действия "предприняты в координации с недавними шагами со стороны наших союзников и партнеров".
Указанные санкции предусматривают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.
https://1prime.ru/business/20230809/841363158.html