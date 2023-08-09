ВАШИНГТОН, 9 авг — ПРАЙМ. Вашингтон в среду расширил санкционный список по Белоруссии, в него внесли несколько организаций, в том числе Минский завод гражданской авиации и авиаперевозчик "Белавиа", говорится в документе американского Минфина. Лукашенко заверил, что продбезопасность Белоруссии будет обеспечена

Санкционный список американского ведомства пополнили, в частности, департамент финансовых расследований КГБ Белоруссии и члены его руководства, авиакомпания "Белавиа", ОАО "Белорусский металлургический завод", ОАО "Минский завод гражданской авиации", а также американская компания BEL-KAP-STEEL, предположительно, связанная с Белорусским металлургическим заводом.

Санкции по линии американского Минфина предполагают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.

Кроме того, в санкционный список также вошло воздушное судно, оператором которого является "Белавиа". По данным Минфина США, самолет используется для нужд "высокопоставленных представителей правительства (президента) Александра Лукашенко, а также членов их семей".

Согласно пояснительному заявлению Минфина США, меры напралены на "несколько организаций, причастных к продолжающимся репрессиям против гражданского общества", "обогащению" президента Александра Лукашенко и "соучастию" в украинском конфликте. В ведомстве добавили, что действия "предприняты в координации с недавними шагами со стороны наших союзников и партнеров".

Указанные санкции предусматривают блокировку активов попавших в списки физических и юридических лиц, а также запрет на заключение ими сделок с резидентами.