МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам девяти месяцев 2022-2023 финансового года, закончившихся 30 июня, увеличилась в 4,5 раза и составила 6,627 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании. Чистая прибыль Bayer в первом полугодии упала в десять раз

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 7,77 евро против 1,25 евро годом ранее. Выручка при этом увеличилась на 9,7% — до 56,376 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала финансового года компания зафиксировала чистую прибыль в 1,44 миллиарда евро против убытка годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 1,61 евро против убытка в 2,06 евро в прошлом году. Квартальная выручка выросла на 5,7% — до 18,889 миллиарда евро.

Компания также подтвердила свой прогноз на текущий финансовый год и ожидает базовую прибыль на акцию (EPS до PPA) на уровне 9,6-9,9 евро по сравнению с 8,7-9,1 евро в прошлом финансовом году.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.