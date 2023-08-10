МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 5,2% в годовом выражении — до 564 миллионов евро, говорится в отчете компании. Siemens увеличил прибыль за девять месяцев 2022-2023 финансового года

Скорректированная чистая прибыль в пересчете на привилегированную акцию составила 2,13 евро против 1,95 евро в январе-июне прошлого года. Операционная прибыль увеличилась на 7,9% — до 864 миллионов евро с 684 миллионов евро годом ранее. Выручка Henkel при этом выросла в годовом выражении на 0,1% — до 10,926 миллиарда евро. Органическое увеличение выручки составило 4,9%.

Во втором квартале выручка снизилась на 5,8% — до 5,316 миллиарда евро, органический рост составил 3,2%. Продажи подразделения Adhesive Technologies (товары для ремонта, упаковки и прочее) уменьшились на 5,4%, до 2,683 миллиарда евро, Consumer Brands (объединившего бывшие подразделения Laundry & Home Care и Beauty Care) — на 5,7%, до 2,593 миллиарда евро с 2,752 миллиарда в прошлом году.

В Европе выручка по итогам второго квартала снизилась на 8,7%, в Индии, на Ближнем Востоке и в Африке – 20%, в Северной Америке выросла на 0,3%, Латинской Америке увеличилась на 7,4%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе выручка сократилась на 3,9%.

Henkel также повысила свой прогноз на текущий год и теперь ждет органический прирост выручки в интервале 2,5-4,5% с 1-3% в предыдущем прогнозе.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании — Persil, Schwarzkopf, Syoss, got2b, Pattex, Dial.