МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG за первые девять месяцев 2022-2023 финансового года (завершились 30 июня) составила 2 миллиона евро, что на 99,7% меньше в годовом выражении, следует из отчетности группы. Чистая прибыль Henkel в первом полугодии выросла на пять процентов

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль сократилась до 0,1 евро с 1,2 евро годом ранее. Выручка снизилась на 6% — до 28,723 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль компании увеличилась на 16% и составила 107 миллионов евро, в пересчете на акцию — до 0,13 евро с 0,12 евро год назад. Выручка в годовом выражении сократилась на 12% — до 9,598 миллиарда евро.

"Благодаря начатым и реализованным мерам компания ThyssenКrupp в третьем квартале продолжила демонстрировать высокие показатели деловой активности. Значительный прогресс достигнут и в преобразовании компании", — приводятся в релизе слова генерального директора компании Мигеля Лопес-Боррего (Miguel Angel Lopez Borrego).

ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Это крупнейший в мире производитель высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 31 декабря составляло около 96 тысяч человек.