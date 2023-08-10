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2023
https://1prime.ru/business/20230810/841368315.html
Прибыль ThyssenKrupp за девять месяцев 2022-2023 фингода упала в 400 раз
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. Чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG за первые девять месяцев 2022-2023 финансового года (завершились 30 июня) составила 2 миллиона евро,... ПРАЙМ, 10.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, германия, thyssenkrupp, чистая прибыль, отчетность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего производителя стали в Германии ThyssenKrupp AG за первые девять месяцев 2022-2023 финансового года (завершились 30 июня) составила 2 миллиона евро, что на 99,7% меньше в годовом выражении, следует из отчетности группы.
В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль сократилась до 0,1 евро с 1,2 евро годом ранее. Выручка снизилась на 6% — до 28,723 миллиарда евро.
По итогам третьего квартала финансового года чистая прибыль компании увеличилась на 16% и составила 107 миллионов евро, в пересчете на акцию — до 0,13 евро с 0,12 евро год назад. Выручка в годовом выражении сократилась на 12% — до 9,598 миллиарда евро.
"Благодаря начатым и реализованным мерам компания ThyssenКrupp в третьем квартале продолжила демонстрировать высокие показатели деловой активности. Значительный прогресс достигнут и в преобразовании компании", — приводятся в релизе слова генерального директора компании Мигеля Лопес-Боррего (Miguel Angel Lopez Borrego).
ThyssenKrupp AG — один из крупнейших промышленных концернов Германии. Это крупнейший в мире производитель высоколегированной стали и металлообрабатывающих станков. Число сотрудников ThyssenKrupp по состоянию на 31 декабря составляло около 96 тысяч человек.