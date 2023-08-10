МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Транснефти", требовавшей взыскать с "Роснефти" более 395 миллионов рублей, ранее стороны заявляли в суде о намерении урегулировать спор миром, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Цены на нефть слабо снижаются на утренних торгах четверга

Этот иск был подан в суд в конце декабря одновременно с другим иском "Транснефти" – к подконтрольной "Роснефти" компании "Башнефть" о взыскании более 423 миллионов рублей. Рассмотрение второго дела пока продолжается.

Как пояснил тогда РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин, основанием для исков стал технический вопрос, связанный с невыполнением договорных обязательств по объемам сдачи и транспортировки нефтепродуктов в 2020 и 2021 годах. По его словам, с отдельными грузоотправителями удалось заключить соглашения об урегулировании, например с "Газпром нефтью", "Лукойлом", "а есть те, кто считает правильным находить решение в судебном порядке".

Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает в закрытом режиме поданный в августе 2022 года иск "Транснефти" о взыскании с "Роснефти" чуть более 2 миллиардов рублей. Демин ранее говорил РИА Новости, что спор связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".

Этот же суд в начале декабря отклонил иск "Роснефти", в котором она требовала взыскать с "Транснефти" убытки, причиненные инцидентом с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Сумма иска была заявлена в нескольких валютах и на момент вынесения решения составляла в пересчете порядка 11,9 миллиарда рублей.

Дело тоже слушалось в закрытом режиме. Демин по его итогам говорил, что иск по сути был в пользу партнеров "Роснефти" из недружественных стран, и хотя в суде представители "Роснефти" официально заявили об отсутствии убытков в результате инцидента, они ходатайствовали в процессе заседания о вызове в суд в качестве свидетелей грузополучателей из этих государств. Суд ходатайство отклонил и в иске тоже отказал. Сейчас рассматривается апелляция "Роснефти" на это решение.

В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивала "Транснефть". Она сообщала, что к апрелю 2022 года урегулировала последствия инцидента со всеми сторонами, которые были в этом заинтересованы, общая сумма выплат превысила 170 миллионов долларов.