ДУШАНБЕ, 10 авг — ПРАЙМ. Свободные экономические зоны (СЭЗ) Таджикистана активно сотрудничают с российскими инвесторами, сообщил журналистам первый замглавы министерства экономического развития и торговли республики Ашурбой Солехзода. Единственная авиакомпания Таджикистана возобновляет полеты в Жуковский

"Мы активно расширяем сотрудничество СЭЗ на территории Таджикистана с российскими инвесторами, в целом в СЭЗ Таджикистана работают пять субъектов с российским капиталом", — сказал он. По его словам, это предприятия по производству битума, металлоконструкций, солнечных батарей и другие.

"Российские инвесторы активно изучают возможности свободных экономических зон Таджикистана. В марте, на таджикско-российском бизнес-форуме, в котором приняли участие более 500 представителей РФ, было достигнуто много договоренностей о сотрудничестве", — сообщил он.

Солехзода уточнил, что на форуме Таджикистан рассказал о своих приоритетах сотрудничества — это горнорудная, пищевая и легкая промышленности, гидроэнергетика и производство солнечных батарей.

"У нас уже есть инвестиционное соглашение с российской БТК групп по созданию текстильного кластера на юге Таджикистана, начиная от выращивания хлопка до производства конечной продукции", — добавил он.

Солехзода сказал, что сейчас решается вопрос о выделении земельных участков в Кулябе, производство будет сосредоточено в разных местах Хатлонской области, в том числе и в СЭЗ "Дангара". "Планируется, что данный проект стартует в течение года, после подписания всех документов", — заключил замминистра.