МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы установил основания для привлечения к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося ООО "Викимарт", оператора одного из крупнейших в прошлом в России интернет-магазинов Wikimart, двоих его бывших руководителей – сооснователя сервиса Максима Фалдина и гендиректора Андрея Кленина. Верховный суд подтвердил законность покупки ВЭБом завода "Ангстрем-Т"

Как следует из опубликованной в четверг резолютивной части определения суда, точный размер ответственности будет установлен по окончании расчетов с кредиторами. А в заявлении, поданном в суд в мае 2022 года, конкурсный управляющий Андрей Рыжов просил взыскать солидарно с обоих около 4,7 миллиарда рублей.

Суд признал "Викимарт" банкротом в марте 2020 года. Инициатором банкротства выступило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Финпромбанка, задолженность перед которым в размере около 2,6 миллиарда рублей стала основанием для введения в 2019 году наблюдения.

Впоследствии в реестр требований кредиторов было включено еще одно требование Финпромбанка, на сумму более 1,4 миллиарда рублей, а также требования обанкротившегося Айманибанка в размере около 498 миллионов рублей и Федеральной налоговой службы (ФНС) России — в размере более 100 миллионов. Требования еще примерно двух десятков кредиторов значительно меньше этих сумм.

Основанный в 2008 году Wikimart был одним из лидеров российского рынка e-commerce, сначала объединял товары партнерских магазинов и собственный ритейл на одной площадке, в 2011 году открыл собственный интернет-магазин. В декабре 2016 года сооснователь Wikimart Фалдин объявил о банкротстве компании и ее дальнейшем закрытии в результате непрофессиональных действий топ-менеджеров.

Фалдин тогда сообщил, что у компании не осталось активов, которые можно спасти, — "Wikimart умер". Он отмечал, что за последние 20 месяцев руководство компании потратило в два раза больше средств, чем он вместе с другим сооснователем Wikimart Камилем Курмакаевым за всю историю компании с момента основания в 2008 по август 2014 года. Что же касается Кленина, то, по сообщениям СМИ, экс-гендиректор компании впоследствии дважды привлекался к уголовной ответственности за пособничество в растратах в виде трехлетних условных сроков.