МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило МКПАО "Эн+ Груп" кредитный рейтинг "А-(RU)" с позитивным прогнозом, сообщило агентство. Эксперт объяснил, зачем Moody's понизило рейтинг десяти американских банков

"Изменение прогноза по кредитному рейтингу МКПАО "Эн+ Груп" на "Позитивный" обусловлено положительной динамикой финансовых показателей Энергетического сегмента в 2022 году по отношению к 2021-му, улучшением прогноза по дальнейшему функционированию сегмента, а также выплатой дивидендов в прошлом году со стороны МКПАО ОК "Русал", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка бизнес-профиля определяется низкой себестоимостью производства алюминия и обеспеченностью ресурсной базой. В связи с отсутствием внешнего долга единственная значимая статья платежей компании — внутригрупповые платежи для перераспределения средств внутри энергетического сегмента. При этом компания не осуществляет дивидендных выплат в последние годы. А отсутствие у компании открытых кредитных линий ограничивает оценку ликвидности.

Одним из ключевых факторов оценки АКРА также называет хорошую оценку качества активов и их не очень высокую диверсификацию по объектам инвестиций. Низкая долговая нагрузка оказывает значительную поддержку финансовому риск-профилю компании. Ограничивающий фактор — невысокий уровень обслуживания долга.

Агентство уточняет, что к негативному рейтинговому изменению может привести рост долговой нагрузки, снижение покрытия долга, понижение оценки собственной кредитоспособности активов, ухудшение оценки качества инвестиций компании из-за новых объектов, ухудшение профиля ликвидности.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, основанный бизнесменом Олегом Дерипаской. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").