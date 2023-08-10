МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что правительство РФ вышло с предложением передать ВТБ контрольный пакет акций ОСК, и он это предложение поддерживает. Минпромторг скоро согласует документы для передачи ОСК в управление ВТБ

"Начну с организационного вопроса. Правительство Российской Федерации проработало вопрос и вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение", — сказал российский лидер и добавил, что знает об обсуждении данного вопроса кабмина с Костиным и хотел бы услышать его реакцию.

Путин подчеркнул, что Объединенная судостроительная корпорация — работающая и набирающая темпы структура, есть вопросы требующие особого внимания, поддержка правительства будет обеспечена.

"Это работающая структура и в целом набирающая темп. Да, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе со стороны специалистов банка, когда связано с расчетами, с финансами компании, это не может быть сделано без поддержки правительства и такая поддержка должна быть обеспечена", — заявил президент.

Костин выразил уверенность в том, что группа справится с задачами после передачи им контрольного пакета Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), подчеркнув, что команда готова.

В ходе встречи глава государства сообщил, что кабмин предлагает передать контрольный пакет акций ОСК ВТБ, и он поддерживает это решение.

"Я уверен, что при вашей поддержке мы справимся с этой задачей и приложим все силы, для того чтобы все задачи решить. Там задач много стоит, особенно в нынешних условиях, но все они, на мой взгляд, решабельные… Ответственность понимаем, но команда готова, будем работать", — сказал банкир.

Костин отметил, что команда ВТБ хорошо знает эту организацию, с самого начала ее создания. "Мы работаем тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию, поэтому знаем проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования", — сказал он.