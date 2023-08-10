МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) на пять лет переходит в доверительное управление ВТБ — решение властями принято и скоро будет оформлено. Акции ВТБ растут после новостей о передаче ОСК в управление банку

Президент России Владимир Путин сам объявил о решении по ОСК на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, заявив, что надеется на эффективную работу. Костин отметил, что новость сначала была для него неожиданной, но заверил, что группа ВТБ справится — хорошо знает эту организацию, тесно работает и с самой корпорацией, и с ее предприятиями, знает проблемы в части финансирования.

Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что предложение передать 100% акций АО "ОСК" в доверительное управление ПАО "Банк ВТБ" сроком на пять лет исходило от его министерства. И сообщил, что необходимая документация будет согласована ведомствами в ближайшее время.

Как пояснил Мантуров, от ВТБ ожидают эффективного управления корпорацией. В частности, ВТБ предстоит вывести ОСК в прибыль, привлечь внебюджетное финансирование, развить производственные компетенции входящих в нее предприятий и своевременно выполнять гособоронзаказ и гражданские заказы.

В самой ОСК сообщили, что доверительное управление акциями не меняет форму собственности и обязательства по действующим контрактам, в том числе по исполнению гособоронзаказа и строительству гражданских проектов.

Кроме того, в корпорации отметили, что фаза роста, в которой сейчас находится судостроение, требует обеспечения финансовой стабильности и инвестиций в модернизацию производственных мощностей ОСК, где консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

Объединенная судостроительная корпорация создана в соответствии с указом президента России в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 предприятий и организаций отрасли. По итогам 2022 года выручка ОСК составила 384 миллиарда рублей, что на 2,4% выше показателя 2021 года.