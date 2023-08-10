МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" не планирует поднимать стоимость на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей, но допускает корректировку цен на некоторые дорогие комплектации, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Дилерские центры зарубежных автокомпаний продолжают работать в России

Ранее телеграм-канал Mash написал, что "АвтоВАЗ" планирует поднять цены на все свои модели с 20 августа. По его данным, в дилерских центрах в настоящее время есть дефицит некоторых Lada из-за отсутствия определённых элементов для автомобилей.

"АвтоВАЗ" не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций "Лады Гранты" так и останется ниже 700 тысяч рублей. Возможна некоторая корректировка цен по более оснащённым модификациям, прежде всего, в связи с комплектацией их дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков и некоторых отечественных поставщиков, которые получают субкомпоненты и сырье из-за границы", — прокомментировали в компании.

Там подчеркнули, что возможные минимальные корректировки цен по более дорогим и менее массовым модификациям никак не связаны с индексацией утильсбора в связи с наличием мер государственного стимулирования, полностью нивелирующих влияние индексации на цену отечественной продукции.

"АвтоВАЗ", добавили в компании, наращивает производство, ускоряя темп выпуска наиболее бюджетного автомобиля Granta до 54 автомобилей в час, Vesta — до 40 автомобилей в час, Niva — до 45 автомобилей в час.