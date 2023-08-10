МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Компании в России смогут продолжать оформлять подписки на программы Microsoft через своих сотрудников или перейти на альтернативные сервисы после того, как корпорация перестанет продлевать подписку корпоративным клиентам, объяснил РИА Новости независимый эксперт Леонид Хазанов. Рубль пытается найти точку стабилизации

Ранее в четверг в службе поддержки корпорации РИА Новости сообщили, что Microsoft разослала бизнес-клиентам в России уведомления о том, что перестанет продлевать подписку.

"Во-первых, продолжит действовать подписка для физических лиц, и компании могут попросту начать оформлять ее на собственных сотрудников. Во-вторых, по ряду программ есть заменители — например, вместо Word можно в принципе использовать LibreOffice, вместо Outlook — VK WorkMail, "МойОфис Почта" и др. Из числа российских операционных систем можно назвать Astra Linux и "Альт". Поэтому масштабной катастрофы ожидать не стоит", — прокомментировал Хазанов.

При этом он отметил, что отсутствие обновлений в установленных программах Microsoft снизит общую уязвимость корпоративных сетей, а также станет стимулом для отечественных компаний к отказу от продуктов американской корпорации.

Таким образом, по мнению эксперта, последствия от решения Microsoft могут быть не столь негативными, как может показаться. "В конечном же счете проиграет именно Microsoft, которая лишится такого крупного рынка, как Россия", — резюмировал Хазанов.

В марте 2022 года корпорация Microsoft объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Вместе с тем позже Microsoft заявляла, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, разрабатывает операционную систему Windows.