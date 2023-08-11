МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Зарубежные компании в России могут рассчитывать на поддержку властей и создание комфортных условий для развития бизнеса, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Правительство выделит дополнительные средства на поддержку авиаотрасли

"Более того, они (иностранные компании — ред.) могут рассчитывать на поддержку российских властей и создание комфортных условий для развития бизнеса на нашем рынке", — сказал он.

По словам дипломата, Россия сохраняет привлекательность для зарубежных компаний по вполне прагматичным причинам.

"Согласно данным Блумберг, по итогам 2022 года оставшиеся на российском рынке компании из "недружественных" стран смогли значительно улучшить свои финансовые показатели, а некоторые вышли на рекордный рост объемов выручки. И дело здесь не только в снижении уровня конкуренции из-за ушедших компаний. Это также еще одно подтверждение сохраняющейся свободы предпринимательской деятельности в нашей стране для компаний любого происхождения", — подчеркнул он.

Кроме того, отметил дипломат, зарубежные инвесторы, выполнив определенные формальности, могут распоряжаться полученными в России доходами. По его словам, Москва проявляет гибкий подход к согласованию соответствующих операций.

"Что же касается норм, регламентирующих продажу активов и вывод прибыли зарубежных компаний, это вынужденные меры, направленные, прежде всего, на стабилизацию макроэкономической ситуации в стране, недопущение нарушения экономических процессов и защиту прав российских граждан, работающих на таких предприятиях", — добавил Биричевский.

Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских, не стали продолжать работу в России после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи, заморозки деятельности на территории России или приостановки поставок на российский рынок.

Ранее президент Владимир Путин, выступая в ходе Петербургского международного экономического форума, заявил, что если иностранные компании захотят вернуться в Россию, власти страны двери ни для кого не закрывают, будут создавать необходимые условия.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.