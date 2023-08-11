МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО в первом полугодии 2023 года снизилась на 75% по сравнению аналогичным показателем предыдущего года и составила 420 миллионов долларов, следует из сообщения компании. Биржевые цены на газ в Европе незначительно снизились

Скорректированная чистая прибыль составила 315 миллиона долларов против 689 миллионов годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA упал на 84% и достиг 290 миллионов долларов. Выручка уменьшилась на 16,9%, до 5,945 миллиарда долларов.

Валовая прибыль снизилась на 69,6%, до 728 миллионов долларов. Нормализованная чистая прибыль упала на 73,7%, до 527 миллионов долларов.

"Усиливающееся давление на глобальном рынке и беспрецедентный режим внешних ограничений, а также существенное падение цен на алюминий оказали негативное влияние на полугодовые финансовые результаты компании", — говорится в сообщении.

"В сложившихся условиях компания видит своим приоритетом дальнейшую работу по укреплению сырьевой независимости, перестройке экспортных сбытовых потоков, реализации собственной инвестиционной программы, которая в своих положениях отталкивается от основополагающих принципов устойчивого развития и социальной ответственности "Русала" и направлена на обеспечение непрерывной операционной деятельности компании и ее развитие", — добавляется там же.

Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и СУАЛ (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.