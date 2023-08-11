КАЛИНИНГРАД, 11 авг — ПРАЙМ. Калининградские власти приветствуют решение VK о смене юрисдикции компании с Британских Виргинских островов на Россию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. VK приняла решение о делистинге депозитарных расписок с Лондонской биржи

В пятницу VK объявила, что прекращает свою деятельность на Британских Виргинских Островах и продолжит ее в России в качестве международной компании. Местом регистрации VK в РФ станет специальный административный район на острове Октябрьском в Калининградской области.

"Мы со стороны правительства Калининградской области приветствуем решение VK по редомициляции в наш регион. Уверен, что такое решение даст дополнительный импульс нашему дальнейшему сотрудничеству", — сообщил Лысков агентству.

Более того, по словам гендиректор Корпорации развития Калининградской области Андрея Толмачева, смена юрисдикции VK на Россию принесет дополнительные инвестиции и новые рабочие места.

"Регистрация компании в качестве резидента САР на острове Октябрьском означает новые инвестиции в российскую экономику и новые рабочие места в регионе. По действующему законодательству, минимальный объем инвестиций для получения статуса международной компании в САР составляет 50 миллионов рублей. Как показывает практика, компании нередко принимают решение о существенно больших вложениях на территории Российской Федерации, в целом, а также активно включаются в социальные проекты нашего региона", — сказал Толмачев.

Он добавил, что Корпорация развития Калининградской области как управляющая компания САР готова оказать полный спектр услуг по реализации планов компании по редомицилизации "в кратчайшие сроки".

В 2018 году в России был принят пакет законов, направленных на создание условий и механизмов для возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. Созданные для этого специальные административные районы функционируют на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область). По данным Корпорации развития Калининградской области на середину июня, в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский были зарегистрированы 86 участников.