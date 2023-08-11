РИМ, 11 авг — ПРАЙМ. Налоговая служба Италии обвинила американскую компанию Airbnb в неуплате налогов на сумму более 500 миллионов евро, пишет газета Il Sole 24 Ore. Туроператоры раскрыли стоимость путевки в зарубежный детский лагерь

"Налоговая служба обвинила американскую группу Airbnb в неуплате налогов на сумму более 500 миллионов евро, которые портал, занимающийся краткосрочной арендой, якобы не выплатил налоговой инспекции Италии", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, эту сумму превосходит лишь та, которую налоговая служба страны потребовала выплатить от Meta*, обвинив ее в неуплате налогов в виде НДС.

Газета отмечает, что, согласно указу о краткосрочной аренде жилья 2017 года, лица, для которых сдача жилья в аренду является основным видом заработка, должны выплачивать 21% налог непосредственно государству, однако, когда речь заходит о лицах, для которых сдача жилья в аренду не является основным видом заработка, онлайн-платформы должны удерживать у собственников жилья 21% от арендной платы, а затем выплачивать эту сумму в виде налога государству.

По информации газеты, налоговая служба Италии и компания Airbnb "уже давно пытаются определить", в каких именно случаях американская компания должна выплачивать этот налог. Airbnb, как подчеркивает газета, всегда оспаривала положение об удержании налога у собственников жилья, занимающихся сдачей жилья в аренду не на профессиональной основе.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская