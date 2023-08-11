МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций и прекратил производство по иску киносети "Синема Парк", подконтрольной бизнесмену Александру Мамуту, о взыскании с банка "Траст" более 137 миллионов рублей. Суд в Москве прекратил производство по иску "Транснефти" к "Роснефти"

Как следует из появившейся в пятницу в картотеке арбитражных дел информации, постановление окружного суда не будет опубликовано, так как на финальной стадии рассмотрение дела в суде кассационной инстанции проходило в закрытом режиме. Стороны попросили об этом после подачи ходатайства об утверждении мирового соглашения, мотивировав тем, что его условия содержат коммерческую тайну.

"Траст" — крупный кредитор "Синема Парка", между сторонами заключено три кредитных договора. По условиям этих договоров заемщик должен согласовывать с "Трастом" все новые заимствования из других источников. Киносеть пыталась в 2020 году воспользоваться льготным кредитованием со ставкой 2% годовых по госпрограмме поддержки пострадавших из-за ковида отраслей, но "Траст" не ответил на ее обращение за согласованием.

В этом иске "Синема Парк" предъявил ко взысканию свои убытки в размере неполученного кредитования. Арбитражный суд Москвы в октябре полностью удовлетворил иск, взыскав с "Траста" более 137 миллионов рублей. Решение в декабре оставил в силе Девятый арбитражный апелляционный суд. "Траст" подал кассационную жалобу, суд округа приостановил исполнение судебных актов, а затем стороны пришли к мирному урегулированию спора.

"Синема Парк" и другая связанная с киносетью компания Мамута – кипрская A&NN Investments Limited, чьи общие долги перед "Трастом" в 2021 году оценивались в 19,3 миллиарда рублей, и банк ведут серию судебных разбирательств. Заемщики, в частности, добиваются через суд смягчения условий кредитных договоров, мотивируя это снижением своих доходов как из-за ковида, так и ввиду антироссийских санкций.

Сеть "Синема Парк" входит в объединенную киносеть "Синема Парк" и "Формула Кино", у которой 77 кинотеатров с 644 залами в 30 городах. Это практически каждый седьмой кинозал в России, отмечается на сайте киносети. "Траст" в июне также сообщал, что ведет переговоры об урегулировании долга перед ним как "Синема Парка", и компании "Вандеркинд", тоже подконтрольной Мамуту, при этом детали переговоров не разглашались.