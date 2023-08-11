2023-08-11T16:48:00+03:00
2023-08-11T17:03:14+03:00
2023-08-11T16:48:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230811/841408289.html
В Германии раскрыли число закрывшихся компаний за полгода
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более 50 тысяч предприятий с высокой экономической значимостью в Германии прекратили деятельность за первое полугодие 2023 года, следует из пресс-релиза Федерального... ПРАЙМ, 11.08.2023
бизнес, экономика, новости, компании, статистика, германия
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/78/832537854.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/78/832537854.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/78/832537853.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/78/832537853.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/78/832537852.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83253/78/832537852.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230809/841353408.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Более 50 тысяч предприятий с высокой экономической значимостью в Германии прекратили деятельность за первое полугодие 2023 года, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
"Около 50 600 предприятий с высокой экономической значимостью полностью прекратили деятельность. Это на 12,4% больше, чем в первом полугодии 2022 года", — говорится в публикации.
По подсчетам ведомства, за первую половину 2023 года было создано около 62 700 подобных предприятий, что на 0,1% меньше показателя за тот же период в 2022 году. Также в целом с регистрации с января по июнь 2023 года снялось около 306 600 компаний, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эта цифра включает в себя не только прекращение деятельности, но и передачу бизнеса, его реорганизацию или выезд в другие регистрационные округа.
Бюро отметило общую положительную динамику в росте числа предприятий: их количество за первую половину этого года увеличилось на 10,2% и превысило 317 600.