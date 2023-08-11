МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Более 50 тысяч предприятий с высокой экономической значимостью в Германии прекратили деятельность за первое полугодие 2023 года, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). В Германии признали экономику страны неконкурентоспособной

"Около 50 600 предприятий с высокой экономической значимостью полностью прекратили деятельность. Это на 12,4% больше, чем в первом полугодии 2022 года", — говорится в публикации.

По подсчетам ведомства, за первую половину 2023 года было создано около 62 700 подобных предприятий, что на 0,1% меньше показателя за тот же период в 2022 году. Также в целом с регистрации с января по июнь 2023 года снялось около 306 600 компаний, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Эта цифра включает в себя не только прекращение деятельности, но и передачу бизнеса, его реорганизацию или выезд в другие регистрационные округа.

Бюро отметило общую положительную динамику в росте числа предприятий: их количество за первую половину этого года увеличилось на 10,2% и превысило 317 600.